Giulia De Lellis | “Genitori vs Influencer” record di ascolti su Sky

Advertising

chenesaidime_ : Irama ma è vero che hai scritto Bella e rovinata per Giulia De Lellis? - elavocesispezza : irama ma come mai ti sei lasciato con giulia de lellis? eravate così dolciiii - enricafb99 : RT @paperss2106: mio zio mi ha appena detto che preferisce giulia de lellis a chiara ferragni sono vicina alla querela ve lo dico - NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: Le foto sexy di vip e influencer le trovi qui: - tighxtropee : @plumespov irama ma con giulia de lellis? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Tra poche ore uscirà il nuovo film di Fabio Volo Genitori Vs Influencer, l'attrice protagonista èDe. Ecco cosa pensa lo scrittore sull'interpretazione dell'inflluencer Nel giorno di Pasqua andrà in onda su Sky Genitori Vs Influencer , con Fabio Volo eDe. Per la prima ...L'idolo della figlia è Ele - O - Nora (interpretata daDe, che influencer lo è davvero) e quando Simone la tagga in una storia in cui il padre denigra tutta la categoria delle celebrity ...Il giorno di Pasqua è uscito il primo film con Giulia De Lellis: “Genitori vs Influencer” su Sky. A quanto pare il debutto come attrice ...Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano ...