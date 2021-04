Draghi cede a Salvini e al Paese reale | piano di riaperture dal 20 aprile

(Di lunedì 5 aprile 2021) Gli italiani sono allo stremo. Speravano che l’arrivo dimandasse in soffitta i grillocomunisti. Gli italiani chiedevano aed unper tornare a vivere. Non tutti sono statali in Italia, ci sono milioni di imprese e di lavoratori del settore privato, coloro che se non lavorano non hanno come vivere. Sono coloro che pagano tante tasse e contribuiscono anche a pagare la macchina statale e quindi i garantiti che anche rimanendo a casa percepiscono lo stipendio. Ora sono anche le Regioni a pressare sul Governoper le. Non solo la Lega die la Meloni con Fratelli d’Italia. Mariopotrebbe convocare la prossima settimana la cabina di regia per valutare la programmazione di possibili ...

... ma poiché si tratta di una decisione politicamente delicata,ne riparlerà oggi con i partiti prima del consiglio dei ministri convocato alle 17.30 . La stessa verifica si farà per un'altra ...Come già espresso dal premier, infatti, torneranno in presenza i più piccoli anche in zona rossa. In fascia arancione, invece, è previsto il ritorno in classe anche per le scuole superiori: ...Gli italiani sono allo stremo. Speravano che l’arrivo di Draghi mandasse in soffitta i grillocomunisti. Gli italiani chiedevano a Draghi riaperture ed un piano per tornare a vivere. Non tutti sono ...Il leader leghista continua a dare consigli non richiesti a chi guida il governo. Sta a disagio, ma non può rompere ...