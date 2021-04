Covid | Regioni in pressing sul governo per valutare parziali riaperture dal 20 4

(Di lunedì 5 aprile 2021) 'Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile , nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per permettere da maggio la ripartenza di attività in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

la Repubblica

... un pic nic abusivo sul lungomare organizzato da IoApro, un movimento composto da commercianti"economicamente esasperati" dalle restrizioni. Notizie dalleSu 17.340 tamponi effettuati ...E' la sintesi della posizione delleche giovedì incontreranno Draghi per discutere eventuali riaperture legate all'andamento dei contagi da. La prossima settimana in programma la cabina ...E’ la sintesi, secondo quanto si apprende e resa nota dall’Ansa, della posizione delle Regioni che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata ...Dalle 24 la nostra Isola passa in arancione come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento Sono 47.239 i casi di positività ...