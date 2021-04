Commercio. Domani protesta ristoratori a Roma in Piazza di Spagna (Di lunedì 5 aprile 2021) CRONACA DI Roma – “Saremo tutti insieme per manifestare contro le chiusure e contro il ministro Speranza che, di fatto, ha portato a fine vita il tessuto produttivo del nostro Paese, costituito dalle piccole imprese”. Lo ha reso noto in una nota Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalita’. “Il prossimo martedi’, 6 aprile, a Roma, in Piazza di Spagna, Mio Italia, Movimento Io Apro, La Rete delle Partite Iva, Apit Italia e Pin faranno massa critica e scenderanno in Piazza, con l’obiettivo di coinvolgere anche gli imprenditori indecisi. Poi, il giorno successivo, mercoledi’ 7 aprile, qualunque siano le decisioni del governo centrale, ristoranti, bar, pub e pizzerie apriranno le porte dei loro locali. Lo ribadiamo tutti insieme: e’ una questione di sopravvivenza” conclude la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021) CRONACA DI– “Saremo tutti insieme per manifestare contro le chiusure e contro il ministro Speranza che, di fatto, ha portato a fine vita il tessuto produttivo del nostro Paese, costituito dalle piccole imprese”. Lo ha reso noto in una nota Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Imprese Ospitalita’. “Il prossimo martedi’, 6 aprile, a, indi, Mio Italia, Movimento Io Apro, La Rete delle Partite Iva, Apit Italia e Pin faranno massa critica e scenderanno in, con l’obiettivo di coinvolgere anche gli imprenditori indecisi. Poi, il giorno successivo, mercoledi’ 7 aprile, qualunque siano le decisioni del governo centrale, ristoranti, bar, pub e pizzerie apriranno le porte dei loro locali. Lo ribadiamo tutti insieme: e’ una questione di sopravvivenza” conclude la ...

