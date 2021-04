Can Yaman e Diletta Leotta: per Pasqua appassionati di cioccolato (Di lunedì 5 aprile 2021) Una Pasqua d’amore e di passione per il cioccolato quella di Can Yaman e Diletta Leotta che oggi su Instagram regala un tenero scatto e un video con Can Yaman Con un post e una storia pubblicati su Instagram, Diletta Leotta ha voluto raccontare alla sua community la sua Pasqua. A sbilanciarsi stavolta è stata proprio la conduttrice di Dazn che stamattina ha condiviso prima un video e dopo una foto in compagnia del fidanzato Can Yaman. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che i due stiano si amino. Nonostante c’è chi ancora parli di trovata pubblicitaria, l’attore turco fa sul serio con la conduttrice. La settimana a Catania, il viversi tra le vie di Milano e la recente intervista a Vanity Fair sono prove del fatto che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Unad’amore e di passione per ilquella di Canche oggi su Instagram regala un tenero scatto e un video con CanCon un post e una storia pubblicati su Instagram,ha voluto raccontare alla sua community la sua. A sbilanciarsi stavolta è stata proprio la conduttrice di Dazn che stamattina ha condiviso prima un video e dopo una foto in compagnia del fidanzato Can. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che i due stiano si amino. Nonostante c’è chi ancora parli di trovata pubblicitaria, l’attore turco fa sul serio con la conduttrice. La settimana a Catania, il viversi tra le vie di Milano e la recente intervista a Vanity Fair sono prove del fatto che ...

