Avvistata una foca monaca nel mare della Calabria

Leggi su agi

(Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Laè statanel. Un esemplare è stato ripreso in video postati anche su social mentre nuotava nelle acque antistanti i promontori Colonna e Cimiti, a pochi metri dalla costa. L'ultimo avvistamento di questo animale era avvenuto una decina di anni fa nei pressi di Le Castella. Ora, da circa un mese, si susseguono gli avvistamenti nel golfo di Taranto, partendo da Metaponto, Policoro, Schiavonea, e, da ultimo, qualche giorno fa, nei pressi di Cirò Marina. Il 'fantasma del Mediterraneo' Lamediterranea è uno dei più rari mammiferi marini, e per questo viene indicata anche come 'fantasma del mediterraneo', ed è l'unico pinnipede stabilmente presente nelnostrum. Si stima che ...