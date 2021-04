Atp Cagliari 2021 | il montepremi e il prize money con Lorenzo Musetti

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 5 all’11 aprile.torna in campo dopo la splendida avventura nordamericana, tra Acapulco e il Masters 1000 di Miami, due tornei che lo hanno fatto approdare in top-100. Nel torneo sardo ci sono ben sette azzurri al via di diritto con un derby al primo turno. E’ di 408,800 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Poco più di 5 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,275 (0 punti) SECONDO TURNO: €8,770 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €13,650 (45 punti) SEMIFINALE: ...

Termina al primo turno l'avventura di Federico Gaio (n.137 del mondo) contro il serbo Laslo Djere (n.57) nell'di2021 . Sulla terra rossa sarda l'azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6 - 4 6 - 2 in 1 ora e 37 minuti di partita . Un match ben gestito dal balcanico che ha messo in mostra ...Conferma sulla decima poltrona per Matteo Berrettini (al rientro nel circuito questa settimana, a, in doppio con il fratello Jacopo) a novembre 2019 entrato prepotentemente in Top 10 a ...Domani, martedì 6 aprile, proseguiranno i sedicesimi di finale del torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato anche l'azzurro Lorenzo Musetti, opposto all'austri ...CAGLIARI (ITALPRESS) - Federico Gaio esce di scena al primo turno nel tabellone principale del "Sardegna Open", torneo Atp 250 con 408.800 euro di montepremi che quest'anno si disputa sui campi in ter ...