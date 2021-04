Anzio Aggredisce un vigilante e rapina una donna | arrestato 27enne di Nettuno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 aprile 2021) Rapine, aggressioni, furti: non si è fatto mancare niente, il giovane difermato la notte di Pasqua da una volante del Commissariato didurante un controllo del territorio. L’aggressione e lo scippo L’uomo, undinotato dagli agenti di pattuglia mentre si aggirava per le strade di, è stato identificato come l’autore di un’aggressione ai danni deldi un supermercato, avvenuta un paio di giorni prima, e di uno scippo trasformato ina causa delle ferite riportate dalla vittima, una giovane. Lo scippo era avvenuto nei pressi della stazione diqualche giorno fa e la ragazza che lo aveva subito aveva dovuto ricorrere alle cure mediche. Prima di finire a ...