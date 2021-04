"Annuncio imminente". Zlatan Ibrahimovic, rinnovo col Milan a un passo: un segnale decisivo? (Di lunedì 5 aprile 2021) Per il Milan che trema per i mancati rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu (ma anche di Franck Kessie) arriva una buona notizia? Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un ulteriore anno, infatti, sarebbe a un passo: è quanto sostiene MilanNews, secondo cui negli ultimi giorni il bomber svedese avrebbe trattato un rinnovo di dodici mesi con la dirigenza rossonera. Accordo che sarebbe stato sostanzialmente quasi trovato. Secondo quanto trapela, per il prolungamento di un anno della storia di Ibra in rossonero mancherebbero solo gli ultimi dettagli da limare, su bonus e premi legati agli obiettivi individuali, e l'Annuncio viene dato addirittura come imminente. Il Milan avrebbe infatti intensificato i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Per ilche trema per i mancati rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu (ma anche di Franck Kessie) arriva una buona notizia? Ildiper un ulteriore anno, infatti, sarebbe a un: è quanto sostieneNews, secondo cui negli ultimi giorni il bomber svedese avrebbe trattato undi dodici mesi con la dirigenza rossonera. Accordo che sarebbe stato sostanzialmente quasi trovato. Secondo quanto trapela, per il prolungamento di un anno della storia di Ibra in rossonero mancherebbero solo gli ultimi dettagli da limare, su bonus e premi legati agli obiettivi individuali, e l'viene dato addirittura come. Ilavrebbe infatti intensificato i ...

