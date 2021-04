A Salerno una Pasquetta sicura, il sindaco: “Orgoglioso dei miei concittadini” (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna criticità si è registrata in questa giornata di Pasquetta che sta volgendo al termine. I cittadini salernitani hanno risposto positivamente all’appello di rispettare le regole ed evitare assembramenti. Lo stesso sindaco Vincenzo Napoli ha ringraziato la città. “Siamo orgogliosi – ha detto-di esser salernitani. Con il sacrificio di tutti abbiamo vissuto una Pasquetta sicura. Uniti, vinceremo il Covid-19 e ci riprenderemo la nostra vita”. Tutte forze dell’ordine sono state presenti sul territorio. La Polizia municipale, nello specifico, ha pattugliato costantemente i quartieri e soprattutto gli arenili. In totale gli agenti hanno elevato 11 verbali per assembramenti e spostamenti non autorizzati, sono stati controlati 22 veicoli e una trentina di persone, mentre sono stati 42 i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuna criticità si è registrata in questa giornata diche sta volgendo al termine. I cittadini salernitani hanno risposto positivamente all’appello di rispettare le regole ed evitare assembramenti. Lo stessoVincenzo Napoli ha ringraziato la città. “Siamo orgogliosi – ha detto-di esser salernitani. Con il sacrificio di tutti abbiamo vissuto una. Uniti, vinceremo il Covid-19 e ci riprenderemo la nostra vita”. Tutte forze dell’ordine sono state presenti sul territorio. La Polizia municipale, nello specifico, ha pattugliato costantemente i quartieri e soprattutto gli arenili. In totale gli agenti hanno elevato 11 verbali per assembramenti e spostamenti non autorizzati, sono stati controlati 22 veicoli e una trentina di persone, mentre sono stati 42 i ...

