Weekend di Pasqua tra multe e controlli: oltre 2.500 sanzioni nella giornata di sabato (Di domenica 4 aprile 2021) Città e spiagge per lo più deserte, ma sono migliaia i controlli nelle principali città italiane nel fine settimana da zona rossa per tutto il Paese. Chi è stato trovato a infrangere i divieti di spostamento o delle aperture delle attività commerciali è stato sanzionato. A Fiumicino predisposto anche un drone per verificare il rispetto delle regole

