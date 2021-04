Top 10 | i film più posh da vedere e rivedere

(Di domenica 4 aprile 2021) Grandi biografie di stilisti leggendari, immersioni in gloriose epoche del passato, favole moderne, commedie irresistibili e orrorifici thriller. Il mondo della moda ha fatto spesso e volentieri da sfondo a pellicole cinematografiche che sono entrate nella memoria collettiva, e che ci hanno fatto ridere, rabbrividire… o semplicemente sognare. Come l’attenzione mediatica che proprio in questo periodo si sta riversando in merito alle riprese di House of Gucci ad opera di Ridley Scott e con Lady Gaga protagonista, nei panni di Patrizia Gucci, sta a dimostrare. Tra modelle top o aspiranti tali, grandi sarti, passerelle epiche, la settima arte non ha resistito al richiamo del mondo del glamour. E noi, da spettatori, ci siamo innamorati di queste pellicole che riguarderemmo senza stancarci mai.

Advertising

ildpaa : @ShitPos93527936 Top film, uno dei più belli - dedeackerman : ho appena finito questo film yaoi che tik tok mi ha consigliato, è così ???? se tipo avete bisogno di riparare il vo… - dottorParodi : @giacomo1994_ Ah top film! Allora si spettacolo diverso ?? - Kaname86 : RT @italianarmyfam_: ??'Film out' entra nella classifica Global Top 100 Daily Chart di Apple Musica alla 61ª posizione ???? @BTS_twt #BTS #… - ronnieesoul : Ho finito di vedere il film coreano The Call e mi è piaciuto TANTISSIMO. Le due attrici veramente brave, la scenegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Top film

Vanity Fair.it

... per renderlo più politicamente corretto: Lola Bunny è stata de - sessualizzata , non indossa più uned è più in linea, per citare le parole del regista Malcom D. Lee , con unper bambini. ...- - > A beneficio di chi ama guardare qualche, tra una partita e l'altra, senza stancarsi troppo gli occhi ( certificazione SGS Eye Care ), arriva la certificazione HDR10+, il supporto alle ...Fresca di primato come quota di mercato in Cina (di 1 punto sulla “cugina” Vivo), la cinese Oppo (gruppo BBK Electronics) ha aggiornato la line-up dei suoi top gamma che, comprensivi ora dei ...Ecco la top 10 di oggi delle serie tv e dei film più visti su Netflix? In questa pagina , invece, puoi scoprire quali sono nuovi film e le nuove serie tv ...