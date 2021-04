Sondaggi: Draghi in calo di 4 punti, per seguire Speranza (Di domenica 4 aprile 2021) Il premier celebrato da tutti Santo subito è in calo vertiginoso di consensi da quando segue pedissequamente la linea rigorista di Speranza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Il premier celebrato da tutti Santo subito è invertiginoso di consensi da quando segue pedissequamente la linea rigorista diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - marcotravaglio : L'EFFETTO BRIAN Giuro che non ce l’ho con Draghi. Scrivo per il suo bene, alla luce dei sondaggi che lo danno in ca… - fattoquotidiano : DRAGHI, SONDAGGI IN CALO L'opinione di sei autorevoli osservatori della politica italiana [LEGGI] - leniosca18 : RT @LaNotiziaTweet: Un Papeete bis per Matteo Salvini? Il Capitano può lasciare presto il governo Draghi presto, prestissimo. Per fermare l… - FirenzePost : Sondaggi: Draghi in calo di 4 punti, per seguire Speranza -