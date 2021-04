Sinner-Hurkacz, dove vedere in tv la Finale del Masters1000 di Miami: orario, programma, streaming (Di domenica 4 aprile 2021) Si avvicina il momento della Finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz. Il primo torneo dell’anno in questa categoria, in attesa di scoprire quando sarà riposizionato Indian Wells, avrà così un nuovo campione, la cui identità è ancora da definire in un caldo primo pomeriggio della Florida. L’altoatesino e il polacco sono entrambi alla ricerca dell’ingresso nei primi 20 del ranking ATP, che avverrebbe in modalità diverse a seconda del vincitore (14° posto per Sinner, 16° per Hurkacz). Entrambi annunciati quali protagonisti certi del prossimo futuro, hanno già due tornei all’attivo, di cui uno nel 2021. Hurkacz ha raggiunto i quarti a Indian Wells nel 2019, ma non è mai andato al di là del terzo turno negli Slam; Sinner si è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Si avvicina il momento delladel Masters 1000 ditra Jannike Hubert. Il primo torneo dell’anno in questa categoria, in attesa di scoprire quando sarà riposizionato Indian Wells, avrà così un nuovo campione, la cui identità è ancora da definire in un caldo primo pomeriggio della Florida. L’altoatesino e il polacco sono entrambi alla ricerca dell’ingresso nei primi 20 del ranking ATP, che avverrebbe in modalità diverse a seconda del vincitore (14° posto per, 16° per). Entrambi annunciati quali protagonisti certi del prossimo futuro, hanno già due tornei all’attivo, di cui uno nel 2021.ha raggiunto i quarti a Indian Wells nel 2019, ma non è mai andato al di là del terzo turno negli Slam;si è ...

