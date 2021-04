Pasqua col Covid, da Roma a Milano: città vuote e controlli (Di domenica 4 aprile 2021) Poche persone per strada, piazze semi-deserte e nessun turista ad ammirare i monumenti delle località d'arte. Vietate scampagnate, gite e riunioni di famiglia, per il secondo anno la giornata di festa trascorre in modo diverso dalla tradizione. Si stima un grave danno economico per le metropoli, le località turistiche e quelle balneari Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 aprile 2021) Poche persone per strada, piazze semi-deserte e nessun turista ad ammirare i monumenti delle località d'arte. Vietate scampagnate, gite e riunioni di famiglia, per il secondo anno la giornata di festa trascorre in modo diverso dalla tradizione. Si stima un grave danno economico per le metropoli, le località turistiche e quelle balneari

