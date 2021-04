Papa Francesco: “Con Covid scandaloso continuare guerre” (Di domenica 4 aprile 2021) Papa Francesco è entrato in processione nella Basilica vaticana, dove nella Domenica di Pasqua, ha presieduto all’Altare della Cattedra la solenne celebrazione della messa del giorno. La liturgia, che si svolge nel rispetto delle restrizioni anti-Covid e con una ristretta partecipazione di fedeli, è iniziata con il Rito del “Resurrexit” e l’aspersione. A termine della messa il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 4 aprile 2021)è entrato in processione nella Basilica vaticana, dove nella Domenica di Pasqua, ha presieduto all’Altare della Cattedra la solenne celebrazione della messa del giorno. La liturgia, che si svolge nel rispetto delle restrizioni anti-e con una ristretta partecipazione di fedeli, è iniziata con il Rito del “Resurrexit” e l’aspersione. A termine della messa il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

