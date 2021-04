Necromunda Hired Gun presenta la Boltgun in un nuovo trailer (Di domenica 4 aprile 2021) In collaborazione con l'editore Focus Home Interactive, gli sviluppatori Streum On Studio stanno attualmente lavorando allo sparatutto in prima persona Necromunda: Hired Gun. Recentemente i due studi hanno pubblicato un nuovo trailer per il gioco che ancora una volta ruota attorno alle armi che saranno a vostra disposizione come parte dell'avventura fantascientifica. Questo trailer si incentra sulla potenza di tiro della Boltgun. Necromunda: Hired Gun fa parte dell'universo di Warhammer 40.000: prenderete il controllo di un mercenario il quale, accettando incarichi pericolosi, si farà strada attraverso un mare di corruzione e criminalità nel mondo di Necromunda. "La paga è buona, il cane è fedele e la pistola è affidabile. Per il ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 aprile 2021) In collaborazione con l'editore Focus Home Interactive, gli sviluppatori Streum On Studio stanno attualmente lavorando allo sparatutto in prima personaGun. Recentemente i due studi hanno pubblicato unper il gioco che ancora una volta ruota attorno alle armi che saranno a vostra disposizione come parte dell'avventura fantascientifica. Questosi incentra sulla potenza di tiro dellaGun fa parte dell'universo di Warhammer 40.000: prenderete il controllo di un mercenario il quale, accettando incarichi pericolosi, si farà strada attraverso un mare di corruzione e criminalità nel mondo di. "La paga è buona, il cane è fedele e la pistola è affidabile. Per il ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovo trailer per #NecromundaHiredGun incentrato sulla Boltgun. - GamingTalker : Necromunda Hired Gun, il nuovo trailer presenta l'Autopistol - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Un nuovo trailer per #NecromundaHiredGun mostra la pistola automatica in azione. - Eurogamer_it : Un nuovo trailer per #NecromundaHiredGun mostra la pistola automatica in azione. - Multiplayerit : Necromunda: Hired Gun, un video mostra la pistola automatica in azione -