Napoli, gli errori di Manolas e Maksimovic fanno sperare il Crotone fino alla fine

L'edizione odierna di Repubblica si concentra sulla prestazione di Kostas Manolas e Nikola Maksimovic durante Napoli-Crotone. Il Napoli riesce a vincere allo Stadio Maradona contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gli Napoli, la vittoria con il Crotone regala agli azzurri un record stagionale La vittoria contro il Crotone coincide con un nuovo record stagionale del Napoli. Gli azzurri conquistano quattro vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione di campionato ed ...

Santa Pasqua: gli auguri di De Laurentiis In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati, ai collaboratori della SSCN e a ...

Napoli, "gli artigiani di San Gregorio Armeno rischiano di sparire" La Repubblica Gattuso e la reazione agli errori di Maksimovic e Manolas, il retroscena Il Napoli vince e porta a casa i tre punti con il Crotone grazie alla prodezza nel finale di Di Lorenzo, che salva gli azzurri, ma non oscura del tutto gli scivoloni clamorosi del Napoli in difesa che ...

Il Napoli non ha struttura tattica, e quindi dipende dalla qualità dei singoli Come se la difesa di Cosmi lasciasse degli spazi. In realtà è il possesso del Napoli a crearli, gli spazi. Questo è un momento di bel calcio. Anzi, di calcio bellissimo. Il Napoli ha costruito altre ...

