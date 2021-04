MotoGP | quando la prossima gara? GP Portogallo 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di domenica 4 aprile 2021) Tra due settimane (16-18 aprile) il Motomondialetornerà in scena sul circuito di Portimao (), sede del terzo appuntamento del percorso iridato. Lungo i saliscendi lusitani assisteremo a una prova dalle palpitanti emozioni. C’è attesa perché questo round potrebbe essere quello del ritorno dello spagnolo Marc Marquez, in sella alla Honda. Lo spagnolo, fuori praticamente tutta la stagione passata per i postumi della caduta nel primo GP del 2020, sta portando avanti la propria preparazione fisica e dopo tanto penare probabilmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Parlando di aspetti agonistici, nella massima cilindrata l’equilibrio regna sovrano e sarà interessante capire chi tra Honda, Ducati e Suzuki in particolare saprà adattarsi alle caratteristiche particolari del circuito portoghese. La speranza è di avere un Valentino Rossi ...

Advertising

gponedotcom : La Guida al GP di Doha: Rossi peggiore qualificazione della sua carriera GP: Tutte le curiosità e i numeri prima de… - Andrea18330775 : @RaiSport quando inizia la MotoGP? - Motorsport_IT : #MotoGP | #Marini: “Quando mi sento a mio agio, sono esplosivo anche io!” - mag1693_ : RT @misalvichipu0: si stava meglio quando c’era Pedrosa in motogp - SaraChellaAmunt : RT @misalvichipu0: si stava meglio quando c’era Pedrosa in motogp -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP quando

Queste, però, sono le peggiori condizioni dacorro in, in curva riuscivo a vedere la sabbia. Ho fatto molti giri perché dovevo provare delle soluzioni al fine di girare meglio con il ...Miami Open 2021: dove evedere Sinner vs Hurkacz in Tv La finale tra Sinner e Hurkacz sarà ...00 su Sky Sport Arena (204 del satellite) e, al termine della, anche su Sky Sport 1 (canale ...Dopo essere stati penalizzati, ben sette piloti partiranno dalla pit lane, con tanto di schieramento. Gli ultimi minuti di prove e qualifiche della categoria più piccola sono diventati imbarazzanti. M ...Losail, 3 aprile 2021 - Entra nel vivo il Gran Premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale 2021 in programma sempre in notturna sul circuito di Losail in Qatar dove il Motomondiale ha acceso i ...