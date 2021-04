MotoGP GP Doha Losail 2021 | Quartararo | “Ho sempre sognato di vincere qui”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 aprile 2021)è al settimo cielo dopo la vittoria nelGPsul circuito di, secondo appuntamento del Mondiale. “Questa è stata una vittoria speciale, sono partito da lontano ma il mio passo in pista era diverso rispetto al warm up. Quando ho visto Vinales ho pensato subito di superare”, spiega il pilota francese. “È un sogno, hodiqui in Qatar e ci sono riuscito alla seconda gara. Ho lavorato tanto, c’ètanta pressione soprattutto quando si prende il posto di un pilota come Valentino Rossi e ora mi godrò questo momento”, conclude. SportFace.