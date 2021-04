Millie Bobby Brown: "Il pubblico non accetta che io stia crescendo" (Di domenica 4 aprile 2021) Millie Bobby Brown crede che i suoi fan non capiscano quanto sia difficile crescere sotto i riflettori: "Il pubblico non accetta che io stia crescendo". Millie Bobby Brown vuole che i suoi fan sappiano che sta crescendo: la star di Stranger Things, serie televisiva distribuita da Netflix nella quale interpreta il ruolo di Jane Ives/Undici, ha recentemente parlato di come ci si sente a vivere e, soprattutto, a crescere sotto i riflettori. In una recente intervista con MTV Millie ha spiegato che anche se capisce che i suoi fan sono interessati alla sua vita, a volte ha la sensazione che lottino per non vederla crescere, evolversi e cambiare, come facciamo tutti quando diventiamo adulti. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021)crede che i suoi fan non capiscano quanto sia difficile crescere sotto i riflettori: "Ilnonche io".vuole che i suoi fan sappiano che sta: la star di Stranger Things, serie televisiva distribuita da Netflix nella quale interpreta il ruolo di Jane Ives/Undici, ha recentemente parlato di come ci si sente a vivere e, soprattutto, a crescere sotto i riflettori. In una recente intervista con MTVha spiegato che anche se capisce che i suoi fan sono interessati alla sua vita, a volte ha la sensazione che lottino per non vederla crescere, evolversi e cambiare, come facciamo tutti quando diventiamo adulti. ...

