Mattia Fogarin | aveva tagli alla gola

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 4 aprile 2021), il ragazzo di 21 anni scomparso il 21 marzo, è stato trovato morto in un canale pochi giorni fa. Dall’esame autoptico, risulta un profondoche, a quanto pare, lui stesso si è autoinflitto. Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto ai genitori di aver fatto qualcosa di “terribile”, e in palese stato confusionale ha detto che qualcuno “sarebbe venuto a cercarlo”. Nell’ultima conversazione con la madre, ha detto: “Non seguitemi o mi butto in un cassonetto”, poi si è suicidato. Non si conoscono i motivi del gesto né risulta cheavesse potuto compiere qualche crimine. Pare invece chebase di questo suo gesto estremo vi fosse una delusione amorosa. L'articolo proviene da Quotidianpost.