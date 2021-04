LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi e il Team Petronas devono ritrovarsi! Comincia il warm-up (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 14.41: Si Comincia a girare in un turno indicativo fino a un certo punto, viste le temperature sul tracciato. 14.40: via ai 20? del warm-up di MotoGP! 14.38: 2? al via di questo warm-up. 14.35: Magari il pensionamento non avverrà a fine 2021, ma l’augurio di tutti è che, lunga o meno, Valentino possa vivere una parte conclusiva della sua carriera quantomeno degna del suo nome e del suo palmares. 14.32: Sono però ormai trascorsi 17 anni da allora ed è passata tanta acqua sotto i ponti. La speranza è che Rossi riesca a mettersi alle spalle il più presto possibile questo momento di crisi, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MOTO2 – LADELLA MOTO3 14.41: Sia girare in un turno indicativo fino a un certo punto, viste le temperature sul tracciato. 14.40: via ai 20? del-up di! 14.38: 2? al via di questo-up. 14.35: Magari il pensionamento non avverrà a fine 2021, ma l’augurio di tutti è che, lunga o meno,possa vivere una parte conclusiva della sua carriera quantomeno degna del suo nome e del suo palmares. 14.32: Sono però ormai trascorsi 17 anni da allora ed è passata tanta acqua sotto i ponti. La speranza è cheriesca a mettersi alle spalle il più presto possibile questo momento di crisi, ...

