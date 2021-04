LIVE Moto2, GP Doha in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 14.10 bandiera verde! Inizia il warm-up della Moto2! 14.09 La classifica della Q2 di ieri: 1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 281.9 1’59.055 2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 275.5 1’59.192 0.137 / 0.137 3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 273.4 1’59.327 0.272 / 0.135 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 282.7 1’59.441 0.386 / 0.114 5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 279.0 1’59.443 0.388 / 0.002 6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 1’59.692 0.637 / 0.249 7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO3 14.10Inizia il-up della! 14.09 La classifica della Q2 di ieri: 1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 281.9 1’59.055 2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 275.5 1’59.192 0.137 / 0.137 3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 273.4 1’59.327 0.272 / 0.135 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 282.7 1’59.441 0.386 / 0.114 5 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 279.0 1’59.443 0.388 / 0.002 6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 1’59.692 0.637 / 0.249 7 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini ...

