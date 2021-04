Jonathan Kashanian rivela: “Ecco cosa mi piace di Bianca Guaccero” (Di domenica 4 aprile 2021) Jonathan Kashanian, che vediamo tutti i giorni al programma ‘Detto Fatto’, ha fatto delle rivelazioni importanti, sulla conduttrice Bianca Guaccero, con la quale, condivide tanti momenti di divertimento durante, lo svolgimento del programma. Jonathan e Bianca Guaccero a ‘Detto Fatto’In una intervista al settimanale ‘Vero’, l’opinionista, ha rivelato cosa apprezza di più della conduttrice: ” La generosità, la disponibilità a condividere. Io e lei siamo legati da un’affetto fraterno. E’ intelligente ed ha talento. E mi piace perchè non sgomita”. Jonathan Kashanian rivela: ” Ecco cosa mi ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021), che vediamo tutti i giorni al programma ‘Detto Fatto’, ha fatto dellezioni importanti, sulla conduttrice, con la quale, condivide tanti momenti di divertimento durante, lo svolgimento del programma.a ‘Detto Fatto’In una intervista al settimanale ‘Vero’, l’opinionista, hatoapprezza di più della conduttrice: ” La generosità, la disponibilità a condividere. Io e lei siamo legati da un’affetto fraterno. E’ intelligente ed ha talento. E miperchè non sgomita”.: ”mi ...

Advertising

maccario_marta : RT @BettyLaRosa13: Eli per le vie di Montecarlo insieme al suo grande amico Jonathan Kashanian ? ... sorrisoni ne abbiamo ... ?? ?? #GREGORE… - BettyLaRosa13 : Eli per le vie di Montecarlo insieme al suo grande amico Jonathan Kashanian ? ... sorrisoni ne abbiamo ... ?? ??… - pardonmypandora : Però scusatemi, Jonathan Kashanian non mangiava carne e molti pesci o frutti di mare perché ebreo. Se non sbaglio,… - ManuelaDonghi : ???? Io e la mia amica e collega Silvia Sgaravatti a DETTO FATTO, RAI 2, alle prese con l'#economia spiegata in modo… - GretaSmara : Jonathan Kashanian è stato il concorrente perfetto, ho pianto dal ridere da inizio puntata fino alla fine #staseratuttoèpossibile -