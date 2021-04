Incidente a San Vittore del Lazio, violento scontro tra due auto: identificate le 4 vittime (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica 4 aprile 2021 – San Vittore del Lazio Incidente mortale. Sabato sera di sangue, purtroppo. È di quattro vittime il bilancio del sinistro che si è verificato lungo la Casilina in territorio di San Vittore del Lazio nel sud della provincia di Frosinone, ai confini con la Campania. A non avercela fatta anche un diciottenne. Una quarta persona in gravissime condizioni è stata ricoverata all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove si è spenta nella notte. leggi anche l’articolo —> Giordania sventato colpo di stato, il fratellastro del re arrestato: il video alla BBC San Vittore del Lazio Incidente mortale identificate le quattro vittime Incidente mortale a San ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica 4 aprile 2021 – Sandelmortale. Sabato sera di sangue, purtroppo. È di quattroil bilancio del sinistro che si è verificato lungo la Casilina in territorio di Sandelnel sud della provincia di Frosinone, ai confini con la Campania. A non avercela fatta anche un diciottenne. Una quarta persona in gravissime condizioni è stata ricoverata all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove si è spenta nella notte. leggi anche l’articolo —> Giordania sventato colpo di stato, il fratellastro del re arrestato: il video alla BBC Sandelmortalele quattromortale a San ...

