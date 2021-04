Giù dal vulcano innevato col kayak: la folle impresa a 100 km/h è da brividi – Video (Di domenica 4 aprile 2021) A cento chilometri orari giù dal vulcano innevato con un kayak. L’impresa, folle, è dell’atleta spagnolo Aniol Serrasolses, che ama gli sporti estremi e le sfide al limite dell’impossibile. Serrasolses è sceso dal vulcano Rukapillan, in Cile. Come si vede nel Video, a un certo punto, vola in aria e cade. Per fortuna senza conseguenze. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) A cento chilometri orari giù dalcon un. L’, è dell’atleta spagnolo Aniol Serrasolses, che ama gli sporti estremi e le sfide al limite dell’impossibile. Serrasolses è sceso dalRukapillan, in Cile. Come si vede nel, a un certo punto, vola in aria e cade. Per fortuna senza conseguenze.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

annatrieste : Sapete perché abbiamo preso gol dal Crotone e in particolare da Simy?Perché Bakayoko, un armadio di tre metri per q… - Sergio42312265 : Sono stato male ma sono stato curato a casa dal mio medico con questa cura, sono guarito. L'HuffPost: 'Con gli an… - stefanscauzilli : RT @Bea_Mary84: Pirlo ai microfoni mi fa venire voglia di lanciare il televisore giù dal balcone, tutta sta flemma e sto not impressed pere… - giu_alessi : RT @PLCastagnetti: Ma perché non viene convocato dal presidente leghista il COPASIR per discutere il caso dello spionaggio a favore dei se… - colcuoreingola_ : Oggi non molto buona pasqua perché la prima cosa che ho fatto stamattina è stata buttare giù la cagna dal letto e dover pulire il suo vomito -

Ultime Notizie dalla rete : Giù dal Onore a Giuliano Guazzelli, il 'mastino' ucciso dalla mafia 29 anni fa ... nove fori sui vetri, il finestrino di destra disintegrato, il viso del maresciallo portato via dal ... il "mastino", bisogna prendere una boccata d'aria e poi buttare tutto giù in un fiato : dalle ...

Oroscopo della settimana dal 5 all'11 aprile 2021 ... neanche a dirlo, ma con la Luna e Plutone a braccetto in sesta Casa se non siete proprio giù di ... Poi da martedì dal passato si vola bruscamente al futuro, così piace alla Bianca passata in segno d'...

La Mercedes Classe S vola giù dalla scarpata. Ecco le immagini autoblog.it ... nove fori sui vetri, il finestrino di destra disintegrato, il viso del maresciallo portato via... il "mastino", bisogna prendere una boccata d'aria e poi buttare tuttoin un fiato : dalle ...... neanche a dirlo, ma con la Luna e Plutone a braccetto in sesta Casa se non siete propriodi ... Poi da martedìpassato si vola bruscamente al futuro, così piace alla Bianca passata in segno d'...