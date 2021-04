Fabio Quartararo trionfa a Doha | beffate le Ducati | ma Vale Rossi sprofonda

(Di domenica 4 aprile 2021) La seconda gara della nuova stagione di Moto GP se l'è aggiudicata, al primo successo in qualità di pilota della Yamaha ufficiale. Sul circuito di Losail il pilota francese ha bissato il successo della Yamaha ottenuto la scorsa settimana e ha piazzato la sua moto davanti alle duedel team Pramac, guidate rispettivamente da Johann Zarco e Jorge Martin. Sesto posto, invece, per Pecco Bagnaia, che si è piazzato alle spalle di Vinales. Male, malissimo invece le altre due Yamaha del team Petronas, che non sono state neanche lontanamente performanti come le altre moto della casa giapponese: Franco Morbidelli entinosono arrivati lontanissimi dai primi, rispettivamente dodicesimo e sedicesimo. Ma dicevamo della giornata di grazia di, che dal ...

Suona la Marsigliese al termine del GP di Doha, secondo appuntamento del Mondiale. La quarta vittoria in Top class diviene completata dal secondo posto di Johann Zarco , per la prima doppietta francese in MotoGP . La festa 'bleu' è completata anche dalle prime due posizioni nella classifica Mondiale ...su Yamaha ha vinto il Gran Premio di Doha, seconda prova del motomondiale di MotoGP. Sulla pista di Losail, il francese ha compiuto una rimonta e si è messo davanti nel finale. Dietro ...Il bis Yamaha in Qatar porta la firma di Fabio Quartararo, che nel GP di Doha ha colto la sua prima affermazione da pilota ufficiale della Casa dei tre Diapason. Il francese è stato autore di una ...Poteva essere un doppietta del team Pramac nel GP di Doha, ma così non è stato. Il secondo appuntamento della stagione è infatti stato vinto da un Fabio Quartararo in splendida forma capace di rimonta ...