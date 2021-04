Elezioni in Bulgaria, il presidente uscente Boyko Borissov verso la vittoria (Di domenica 4 aprile 2021) Elezioni in Bulgaria, il presidente uscente Borissov verso la vittoria. Per la maggioranza ci sarà bisogno di una alleanza. SOFIA (Bulgaria) – Le Elezioni parlamentari in Bulgaria sembrano premiare il presidente uscente Boyko Borissov. Secondo quanto riportato dagli exit-poll, riportati da RaiNews, il partito del Centrodestra Gerb avrebbe ottenuto il 25,7% delle preferenze. Al secondo posto lo showman televisivo Slavi Trifonov (17,1%). Subito dietro il partito socialista Bsp (16,7%). Nessun partito con la maggioranza assoluta Nonostante una vittoria netta, il premier uscente non avrebbe la maggioranza ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021)in, illa. Per la maggioranza ci sarà bisogno di una alleanza. SOFIA () – Leparlamentari insembrano premiare il. Secondo quanto riportato dagli exit-poll, riportati da RaiNews, il partito del Centrodestra Gerb avrebbe ottenuto il 25,7% delle preferenze. Al secondo posto lo showman televisivo Slavi Trifonov (17,1%). Subito dietro il partito socialista Bsp (16,7%). Nessun partito con la maggioranza assoluta Nonostante unanetta, il premiernon avrebbe la maggioranza ...

