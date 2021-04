Draghi a messa a Città della Pieve | «Speriamo che sia una Pasqua di rinascita»

(Di domenica 4 aprile 2021) Il premier, insieme alla moglie Serenella e alle nipotine, nel duomo per la funzione officiata dal cardinal Gualtiero Bassetti. «In questo momento chi ha qualche responsabilità ha bisogno di tante preghiere» ha detto il presidenteCei

"Speriamo che sia una Pasqua di rinasci ta ". Commenta così con i cronisti Mario, che ha assistito nel duomo di Città della Pieve allaofficiata dal presidente della Cei e arcivescovo di Perugia - Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti . Il presidente del ...... Mario, al cronista prima di entrare nel duomo di Città della Pieve per assistere allaofficiata dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti.era in compagnia della ...Perugia, 4 aprile 2021 - Mario Draghi a Città della Pieve ha assistito alla messa officiata dal cardinale Gualtiero Bassetti. Il presidente del Consiglio ha lasciato il duomo di Città della Pieve into ...Draghi a Città della Pieve Diverse le immagini del presidente del consiglio che passeggia con le nipotine prima di raggiungere il Duomo dove alle 18 il cardinale e arcivescovo di Perugia-Città della ...