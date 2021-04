Denise Pipitone, importante novità sul caso: cambia la data, appuntamento decisivo (Di domenica 4 aprile 2021) Denise Pipitone e la speranza sul ritrovamento dopo diciassette anni dalla scomparsa. Dalle parole del suo avvocato arriva l’ennesima novità sul caso Olesya Rostova: di seguito tutti i dettagli La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021)e la speranza sul ritrovamento dopo diciassette anni dalla scomparsa. Dalle parole del suo avvocato arriva l’ennesimasulOlesya Rostova: di seguito tutti i dettagli La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - romatoday : Denise Pipitone e Olesya Rostova: sono ore di attesa - PalermoToday : Denise Pipitone e Olesya Rostova: sono ore di attesa -