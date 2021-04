Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo (Di domenica 4 aprile 2021) 4 aprile perché stasera – domenica 4 aprile 2021 – Che tempo che fa non va in onda su Rai 3? Come annunciato dal conduttore Fabio Fazio al termine della scorsa puntata, oggi la trasmissione non andrà in onda. Il motivo è semplice: oggi è Pasqua, e quindi il programma si prende una settimana di pausa. Fabio Fazio e tutta la sua squadra torneranno regolarmente in onda la prossima settimana, domenica 11 aprile. Cosa andrà in onda al posto di Che tempo che fa? Al posto del talk di Fabio Fazio, Rai 3 oggi, nella serata di Pasqua, propone in prima visione Il Borgo dei borghi, condotto da Camila Raznovich. Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia. L’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) 4 aprile– domenica 4 aprile 2021 – Cheche fa non va insu Rai 3? Come annunciato dal conduttore Fabio Fazio al termine della scorsa puntata, oggi la trasmissione non andrà in. Ilè semplice: oggi è Pasqua, e quindi il programma si prende una settimana di pausa. Fabio Fazio e tutta la sua squadra torneranno regolarmente inla prossima settimana, domenica 11 aprile. Cosa andrà inal posto di Cheche fa? Al posto del talk di Fabio Fazio, Rai 3 oggi, nella serata di Pasqua, propone in prima visione Il Borgo dei borghi, condotto da Camila Raznovich. Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia. L’ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso ai ...

