Br | figlio caposcorta Moro | “Passati 40 anni | Moretti e altri dicano verità”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 aprile 2021) “Laddove non c’è unagiudiziaria certa confidiamo in unastorica che possa essere tramandata alle future generazioni perché non si dimentichino queglicostati la vita a oltre 500 persone in 14mila attentati con quasi 5mila feriti. Sono40, sono un cristiano fervente e praticante e credo nella riconciliazione, anche nel rispetto di chi ha il diritto di odiare. Queste persone sono ormai fuori dal carcere, oggi è tempo di andare avanti sullastorica che bisognerebbe raccontare. Non ci si può trincerare dietro al fatto che i brigatisti non hanno detto tutta la. Non cerco la vendetta, semplicemente unasul delitto di, finalmente riconosciuta come strage”. Giov...