Auto elettriche - I modelli in vendita nel 2021 - FOTO GALLERY (Di domenica 4 aprile 2021) Con una crescita del 207% rispetto al 2019, lo scorso anno le Auto elettriche hanno toccato il record di 32.538 unità immatricolate in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 2,3% (dati Unrae). Parliamo quindi di numeri ancora piccoli, rispetto alle vetture a motore termico, ma con una crescita esponenziale, incentivata dai generosi contributi statali e locali e da un'offerta di modelli a batteria sempre più ampia, caratterizzata anche da proposte piuttosto economiche. Li potete trovare nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto i veicoli a emissioni zero oggi in vendita in Italia o in arrivo nei prossimi mesi, suddivisi per brand. Leggi su quattroruote (Di domenica 4 aprile 2021) Con una crescita del 207% rispetto al 2019, lo scorso anno lehanno toccato il record di 32.538 unità immatricolate in Italia, raggiungendo una quota di mercato del 2,3% (dati Unrae). Parliamo quindi di numeri ancora piccoli, rispetto alle vetture a motore termico, ma con una crescita esponenziale, incentivata dai generosi contributi statali e locali e da un'offerta dia batteria sempre più ampia, caratterizzata anche da proposte piuttosto economiche. Li potete trovare nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo raccolto i veicoli a emissioni zero oggi inin Italia o in arrivo nei prossimi mesi, suddivisi per brand.

Advertising

Mov5Stelle : +753,5% di auto elettriche e ibride. una rivoluzione a portata di tutti. Leggi qui ?? - disinformatico : Per quelli che 'ma anche le auto elettriche inquinano' :-( - infoiteconomia : Auto elettriche, i modelli in vendita in Italia nel 2021: la Foto Gallery - - AutoElettrica : Elettriche e ibride ricaricabili alla conquista del mercato: Accenture stima che nel 2025 la quota delle e-car arri… - PivaEdoardo : interessantee mi sembra possibile ovvero non problematico almeno per il tetto Energia nella carrozzeria per le auto… -