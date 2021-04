Amici 20 | un’inaspettata indiscrezione su Rosa Di Grazia

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 aprile 2021)Diha solo 20 anni ma in passato ha più volte tentato di entrare nel mondo dello spettacolo. Lo ha fatto quando adc’era il professore Timor Steffens (che la bocciò al primo provino) e lo ha fatto calcando le passerelle delle selezioni di Miss Mondo. Ma non è finita qui, in quanto, vi sarebbe anche una foto in cui viene comprovata la presenza della ballerina eliminata ad(contro Deddy), che vi abbiamo riportato proprio sopra questo articolo. Le indiscrezioni La foto del concorso di bellezza è sempre stata presente sul suo profilo Instagram, ma è tornata virale quando un fan della trasmissione se n’è accorto e l’ha pubblicata su Twitter.Diè, forse, la ballerina con menodella storia didi Maria De ...