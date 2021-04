Veglia di Pasqua, Papa: “Ecco perché Gesù ci aspetta in Galilea” (Di sabato 3 aprile 2021) Uno stupore misto a spavento, che, a poco a poco, si trasforma in gioia vera e duratura. Sono questi i sentimenti che accompagnano le donne, prime testimoni della Resurrezione. Durante la messa della Vigilia, celebrata in serata a San Pietro, Papa Francesco ha posto l’attenzione in particolare su un concetto: “Andare in Galilea”. Risorgere vuol L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 3 aprile 2021) Uno stupore misto a spavento, che, a poco a poco, si trasforma in gioia vera e duratura. Sono questi i sentimenti che accompagnano le donne, prime testimoni della Resurrezione. Durante la messa della Vigilia, celebrata in serata a San Pietro,Francesco ha posto l’attenzione in particolare su un concetto: “Andare in”. Risorgere vuol L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #29marzo #chiesa Nella Veglia pasquale, il Vicario del Papa battezza sei catecumeni. Dopo due anni si celebreranno… - Artlandis : Bella la veglia+messa di Pasqua di quasi 3 ore. Bella la chiesa piena di gente, essere tutti insieme nello stesso l… - betty_capa : Ho portato i cani a cagare e per disgrazia sono passato davanti alla veglia per la santissima pasqua: i diocane di… - maatiside : RT @SIENANEWS: Le Celebrazioni della Santa Pasqua in diretta sui canali social di Siena News - VeraNotizia : Il Papa: «Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile» Francesco celebra la Veglia di Pasqua ne… -