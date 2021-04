Una serata tra amici streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Christian De Sica (Di sabato 3 aprile 2021) Questa sera, sabato 3 aprile 2021, in prima serata dalle 21.25 va in onda Una serata tra amici, lo show di e con Christian De Sica e tanti ospiti per omaggiare un attore tra i più amati dal pubblico. Il one man show segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra muSica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore. Una serata tra amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021) Questa sera, sabato 3 aprile 2021, in primadalle 21.25 va in onda Unatra, lodi e conDee tanti ospiti per omaggiare un attore tra i più amati dal pubblico. Il one mansegna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra mue parole, una serie di monologhi esilaranti diDe, grande affabulatore. Unatravedrà anche il debutto di Maria Rosa De, figlia di, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione dellasarà ...

