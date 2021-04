Tamponi rapidi gratuiti per gli alunni di elementari e prima media | aderisce il 50% degli studenti

Advertising

LaRomanBomber : RT @LAROMA24: Ventimila allo stadio coi tamponi rapidi. Casa Azzurri a Prati #AsRoma - LAROMA24 : Ventimila allo stadio coi tamponi rapidi. Casa Azzurri a Prati #AsRoma - Gilda21953339 : RT @BarbaraRaval: DIFFONDETE E SOTTOSCRIVETE LA DIFFIDA CONTRO QUESTA TORTURA IMPOSTA. #Ibambininonsitoccano - MariaLu91149151 : RT @BarbaraRaval: DIFFONDETE E SOTTOSCRIVETE LA DIFFIDA CONTRO QUESTA TORTURA IMPOSTA. #Ibambininonsitoccano - infoitsalute : Tamponi rapidi per il Covid ai dipendenti del Consorzio -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi

JESI - Le prenotazioni arrivate in Comune sono state circa 1.400, sui poco meno di 2.900 alunni e alunne delle primarie e delle medie potenzialmente interessati ai due giorni digratuiti. Lo screening , su base volontaria, si svolgerà il giorno di Pasquetta e nel pomeriggio di martedì nell'area esterna del palasport Ezio Triccoli, come anticipato in Consiglio ...Perché la burocrazia deinon riguarderà più solo gli aerei, ma anche treni e navi . Il ... Verranno a tal proposito allestiti dei tendoni nelle stazioni centrali per effettuare testprima ...Oggi sono stati eseguiti 18.134 tamponi molecolari e 12.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 11.292 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o ...JESI - Le prenotazioni arrivate in Comune sono state circa 1.400, sui poco meno di 2.900 alunni e alunne delle primarie e delle medie potenzialmente interessati ai due giorni di tamponi ...