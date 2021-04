Salvini e Renzi: il bislacco rinascimento populista dei due Mattei (Di sabato 3 aprile 2021) Le parole hanno i loro vezzi, le loro mode, la loro intima esistenza e si evolvono darwinianamente facendosi spazio a colpi di adattabilità nella semantosfera linguistica. Da qualche tempo abbiamo assistito, ad esempio, all’ascensa di un termine, “resilienza”, che nato in ambiente psicologico e poi adottato dal coaching è diventato molto usuale. Ormai anche un caffè è resiliente. Ora all’orizzonte ce n’è un altro che sta preoccupantemente facendo passi da giganti nell’alfabeto immaginario di una ignoranza collettiva: “nuovo rinascimento”. Matteo Renzi se ne è uscito con un imbarazzante “rinascimento arabo” mentre Matteo Salvini ha coniato un bislacco “rinascimento europeo”. Da due populisti demagoghi come i due Mattei cosa altro ci si poteva in effetti aspettare? ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Le parole hanno i loro vezzi, le loro mode, la loro intima esistenza e si evolvono darwinianamente facendosi spazio a colpi di adattabilità nella semantosfera linguistica. Da qualche tempo abbiamo assistito, ad esempio, all’ascensa di un termine, “resilienza”, che nato in ambiente psicologico e poi adottato dal coaching è diventato molto usuale. Ormai anche un caffè è resiliente. Ora all’orizzonte ce n’è un altro che sta preoccupantemente facendo passi da giganti nell’alfabeto immaginario di una ignoranza collettiva: “nuovo”. Matteose ne è uscito con un imbarazzante “arabo” mentre Matteoha coniato uneuropeo”. Da due populisti demagoghi come i duecosa altro ci si poteva in effetti aspettare? ...

