Roma, tifosi delusi: 'Addio al quarto posto. Impresentabili, Fonseca via' (Di sabato 3 aprile 2021) Roma - Pareggio amaro, con Addio al quarto posto e addirittura settimo posto in classifica. La Roma fa 2 a 2 contro il Sassuolo, i tifosi sono delusi e arrabbiati per l'ennesima prestazione sotto tono ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021)- Pareggio amaro, conale addirittura settimoin classifica. Lafa 2 a 2 contro il Sassuolo, isonoe arrabbiati per l'ennesima prestazione sotto tono ...

swimmerpg : @FdR__85 @robbyssimo Come tutte le squadre del Mondo, di Ogni Sport che non vincono. Questa narrazione tossica del… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ? Contestazione social per la #Roma ?? Tifosi in rivolta contro #Fonseca #LBDV #LeBombeDiVlad #News - Maximo7514 : RT @BombeDiVlad: ? Contestazione social per la #Roma ?? Tifosi in rivolta contro #Fonseca #LBDV #LeBombeDiVlad #News - BombeDiVlad : ? Contestazione social per la #Roma ?? Tifosi in rivolta contro #Fonseca #LBDV #LeBombeDiVlad #News - BombeDiVlad : ? Contestazione social per la #Roma ?? Tifosi in rivolta contro #Fonseca #LBDV #LeBombeDiVlad #News -