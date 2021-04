Quagliarella: “Rinnovo? Sono un professionista, il presidente sa quello che deve fare” (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha commentato l’1-1 di San Siro con il Milan. Queste le sue parole: “E’ sempre una grande soddisfazione andare in doppia cifra, Sono consapevole delle mie forze e cerco di sfruttare l’occasione quando capita. Il gol? La palla è arrivata ed ho dato un mezzo sguardo per capire che potevo calciare subito, non era semplice ma è andata bene. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. Vogliamo chiudere la stagione al massimo”. Capitolo Rinnovo: “Rinnovo? E’ una domanda da fare al presidente, non mi ha chiamato nessuno e io vado avanti dritto per la mia strada. Il mister è un grandissimo e lo testimonia la sua carriera, il presidente sa quello che ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, Fabio, attaccante della Sampdoria, ha commentato l’1-1 di San Siro con il Milan. Queste le sue parole: “E’ sempre una grande soddisfazione andare in doppia cifra,consapevole delle mie forze e cerco di sfruttare l’occasione quando capita. Il gol? La palla è arrivata ed ho dato un mezzo sguardo per capire che potevo calciare subito, non era semplice ma è andata bene. Siamo contenti diche stiamo facendo. Vogliamo chiudere la stagione al massimo”. Capitolo: “? E’ una domanda daal, non mi ha chiamato nessuno e io vado avanti dritto per la mia strada. Il mister è un grandissimo e lo testimonia la sua carriera, ilsache ...

