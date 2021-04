Potenza allo stato puro in questo test con 5 CPU di Qualcomm di fascia alta (Di sabato 3 aprile 2021) Negli ultimi anni Qualcomm con i suoi vari modelli della serie Snapdragon 8xx è riuscita ad alzare l'asticella delle prestazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 3 aprile 2021) Negli ultimi annicon i suoi vari modelli della serie Snapdragon 8xx è riuscita ad alzare l'asticella delle prestazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Potenza allo stato puro in questo test con 5 CPU di Qualcomm di fascia alta - ALFO100897 : La strafottenza, il menefreghismo e l'incapacità spinto all'ennesima potenza! Uno 'sfidare' sempre più la tolleranz… - Gio_Daline99 : @SergiOrsin Eh sì, il divino Draghi ha spento la luce e ha ridato lustro allo stato. Siete la macchietta del Paese… - acmysterio : @LegaSalvini Ma come si fa a credere ad una persona che sta in un Governo, accetta in silenzio tutto quello che vie… - fearlessxx_ : @criisnotme @cherrymiints larry 2015 è potenza allo stato puro -