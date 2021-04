Poche emozioni a San Siro: finisce 0-0 il primo tempo tra Milan e Samp (Di sabato 3 aprile 2021) finisce senza reti il primo tempo tra Milan e Sampdoria a San Siro. Gara valevole come anticipo della 29a giornata di Serie A. Partita senza troppi sussulti, ritmi non elevati, con un Milan che ha provato a fare la gara senza però impensierire mai Audero. Anzi, l’unica parata è di Donnarumma, intorno alla mezz’ora, su un colpo di testa di Thorsby. Sampdoria aggressiva, come dimostrano i tre gialli rimediati e Milan che deve provare a fare qualcosa di più nella ripresa per venire a capo del match. Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021)senza reti iltradoria a San. Gara valevole come anticipo della 29a giornata di Serie A. Partita senza troppi sussulti, ritmi non elevati, con unche ha provato a fare la gara senza però impensierire mai Audero. Anzi, l’unica parata è di Donnarumma, intorno alla mezz’ora, su un colpo di testa di Thorsby.doria aggressiva, come dimostrano i tre gialli rimediati eche deve provare a fare qualcosa di più nella ripresa per venire a capo del match. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

