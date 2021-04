Pioli, che sorpresa a destra! Milan così in campo con la Samp (Di sabato 3 aprile 2021) Nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A, il Milan riceve la Sampdoria a San Siro. Ecco la probabile formazione di Pioli Leggi su video.gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021) Nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A, ilriceve ladoria a San Siro. Ecco la probabile formazione di

Advertising

Milannews24_com : Pioli sulla Sampdoria: «Ecco le difficoltà che incontreremo» - Dalla_SerieA : Milan, Pioli: 'Scudetto? Daremo il massimo fino alla fine' - - sportli26181512 : Probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Match di San Siro che darà il via a una vigilia di Pasqua tutta da vivere,… - sportli26181512 : Milan, CorSera: 'Per la missione Champions c’è un Ibra tutto nuovo': 'Ibrahimovic è in condizioni buonissime', ha a… - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Il Milan riceve la Samp, Pioli si affida a Ibra': Sulla prima pagina dell’edizione odierna d… -