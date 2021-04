Pesaro | a Pasqua e Pasquetta avanti con i vaccini al Ristò Vicini a completare la fascia over 80

Advertising

marchenews24 : Pesaro, Pasqua 2021: il messaggio del sindaco Ricci - milanomagazine : Pesaro, il Sindaco Ricci: 'Sia una Pasqua prudente, non abbassiamo la guardia' - - We_Pesaro : RT @Emystarlight: La mia crescia di Pasqua ?? pesarese #letradizioni #tramarcheeromagna #pesaro - Confartimprese : #BuonaPasqua da Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Il messaggio di auguri del Presidente Graziano S… - Emystarlight : La mia crescia di Pasqua ?? pesarese #letradizioni #tramarcheeromagna #pesaro -

- Le vaccinazioni nell'Area Vasta 1 viaggiano a passo spedito, e con percentuali di vaccinati ... La macchina dell'ex Ristò non si ferma per lae nemmeno per la Pasquetta, grazie anche al ...- " Massima attenzione, non dobbiamo abbassare la guardia ". Questo il messaggio del sindaco Matteo Ricci per la2021 , " usiamo prudenza e rispettiamo le regole ". No assembramenti, sì ...PESARO – «Massima attenzione, non dobbiamo abbassare la guardia». Questo il messaggio del sindaco Matteo Ricci per la Pasqua 2021, ...PESARO - Le vaccinazioni nell’Area Vasta 1 viaggiano a passo spedito, e con percentuali di vaccinati finora superiori rispetto ad altre aree vaste delle Marche. A dirlo sono i ...