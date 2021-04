Pasqua | torroni e cioccolato I trucchi per difendersi a tavola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) La santaè alle porte e mentre l’Italia intera è tinta di rosso e arancione, il nero delsarà il colore più diffuso sulle nostre tavole. Con le palestre chiuse e gli spostamenti assai limitati, il metodo principale per non perdere la linea a meno di tre mesi dall’Estate è quello di controllare l’introito calorico. Ma non solo. Iniziamo col dire che non bisogna privarsi di nessun alimento, specialmente nei giorno di festa e specialmente se l’alimento in questione è uno dei più amati al mondo come il. Bisogna essere bravi a non esagerare ma non è semplice, perché molte persone riescono a evitare del tutto un alimento ma non riescono a fermarsi e controllarsi dopo che hanno iniziato ad assaporarlo. Non privarsi di nulla Ormai in tutte le diete moderne e proposte dai professionisti un giorno a settimana viene ...