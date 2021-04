NFL – I prospetti del draft 2021 | Jaret Patterson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021) La carriera al college diè cominciata tra valutazioni molto basse e offerte respinte dalle università. Una volta approdato a Buffalo, però, il running back proveniente dal Maryland è riuscito a dimostrare il suo valore a tutta la nazione e rivelarsi uno dei giocatori più produttivi nel suo ruolo. Alla vigilia delsi candida a essere uno dei migliori running back della classe. Chi è? L’ultimo anno di liceo diè eccezionale. Il running back riceve il premio di St. Vincent Player of the Year 2016 e gli All-State honors, per aver chiuso la stagione con 2.045 rushing yards e 23 touchdown. La sua partita migliore della stagione è quella contro il Riverside Baptist, ...