Napoli | arrestato pusher | spacciava in casa con sistema di videosorveglianza

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri gli agenti del Commissariato San Carlo Arena e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Rione Sanità. Nel corso dell’attività sono state identificate 125 persone, controllati 62 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, e contestate 15 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 8.000 euro. Nella serata i poliziotti, durante un controllo in via Antonio Villari presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno notato una persona ...