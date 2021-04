Napoletani scomparsi in Messico: condannati due poliziotti, il terzo è scappato (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiJalisco (Mex) – Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco, al termine di un processo durato dieci giorni, ha condannato Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia, due poliziotti, per la “sparizione forzata” di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, due dei tre italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio 2018. Per la condanna di Linda Guadalupe Arroyo, che si è data alla fuga ieri durante una pausa, si dovrà attendere la cattura. Le pene saranno rese note nel corso di una prossima udienza che dovrà essere al massimo entro 5 giorni. Il racconto fornito agli inquirenti e ai giudici durante la fase dibattimentale da Francesco Russo, figlio, fratello e cugino dei tre scomparsi ha trovato ampia conferma: il 31 gennaio 2018 furono quattro gli agenti che prelevarono i due giovani in strada ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiJalisco (Mex) – Il Tribunale dello stato messicano di Jalisco, al termine di un processo durato dieci giorni, ha condannato Salomon Adrian Ramos Silva ed Emilio Martines Garcia, due, per la “sparizione forzata” di Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, due dei tre italianiinil 31 gennaio 2018. Per la condanna di Linda Guadalupe Arroyo, che si è data alla fuga ieri durante una pausa, si dovrà attendere la cattura. Le pene saranno rese note nel corso di una prossima udienza che dovrà essere al massimo entro 5 giorni. Il racconto fornito agli inquirenti e ai giudici durante la fase dibattimentale da Francesco Russo, figlio, fratello e cugino dei treha trovato ampia conferma: il 31 gennaio 2018 furono quattro gli agenti che prelevarono i due giovani in strada ...

