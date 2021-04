MotoGP, la classifica delle velocità massime a Losail: Johann Zarco un missile, cinque Ducati nella top-5! (Di sabato 3 aprile 2021) Domani sarà il gran giorno della gara e non si potrà certo scherzare. Il GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP, sarà importante per andrà a delineare ulteriormente la classifica generale dopo l’esordio iridato sempre sulla pista di Losail. Si può sorridere nel Team Pramac Ducati, visto che l’esordiente Jorge Martin e il francese Johann Zarco hanno ottenuto il primo e il secondo tempo delle qualifiche e godranno di un partenza da una posizione assai privilegiata. Da verificare quanto sapranno fare gli altri, visto che le Rosse potranno cercare la fuga. In questo contesto, ci si attende una risposta anche dalle GP21 Factory di Jack Miller (quarto) e di Francesco Bagnaia (sesto). Ciò detto, non è un mistero che uno dei punti di forza della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Domani sarà il gran giorno della gara e non si potrà certo scherzare. Il GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di, sarà importante per andrà a delineare ulteriormente lagenerale dopo l’esordio iridato sempre sulla pista di. Si può sorridere nel Team Pramac, visto che l’esordiente Jorge Martin e il francesehanno ottenuto il primo e il secondo tempoqualifiche e godranno di un partenza da una posizione assai privilegiata. Da verificare quanto sapranno fare gli altri, visto che le Rosse potranno cercare la fuga. In questo contesto, ci si attende una risposta anche dalle GP21 Factory di Jack Miller (quarto) e di Francesco Bagnaia (sesto). Ciò detto, non è un mistero che uno dei punti di forza della ...

Advertising

RossiELaRossa : Questa quindi la classifica completa della qualifica di #MotoGP #DohaGP - automotorinews : ??Segui con noi il LIVE delle qualifiche di #MotoGP #DohaGP - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Le qualifiche del #DohaGP 2021. Segui in diretta Q1 e Q2 #MotoGP con aggiornamenti in tempo reale, te… - RossiELaRossa : Questa la classifica completa delle qualifiche di #Moto3, pole position per Masia seguito da Garcia e Alcoba. Migno… - infoitsport : MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Doha: Bagnaia e Morbidelli accedono alla Q2, Valentino Rossi alla Q1 -